Yağmur Sarnıç Emre Aşık’ta olan çocuklarına kavuştu
Emre Aşık'la çekişmeli boşanma süreci devam eden ve geçtiğimiz günlerde icra yoluyla çocukları elinden alınan Yağmur Sarnıç, dün çocuklarına kavuştu. Sarnıç, çocuklarını teslim aldıktan sonra kızının yüzündeki izlerden dolay
Eski futbolcu Emre Aşık, geçtiğimiz günlerde çekişmeli boşanma sürecinde olduğu Yağmur Sarnıç'ta olan çocuklarını icra yoluyla aldı. Çocuklarından ayrılmak istemeyen Yağmur Sarnıç ise sinir krizi geçirdi.
Katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a kadar seslenerek yardım isteyen Sarnıç, dün mahkemenin hafta sonu görme izniyle çocuklarını görmeye gitti.
DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI Yağmur Sarnıç belirtilen saatte Emre Aşık'ın evine gitti ancak ikilinin arasında yeni bir gerginlik yaşandı. Aşık, Yağmur Sarnıç'ın oturduğu apartmana kadar gidip çocuklarını oradan teslim almasını istedi. Sarnıç ise Emre Aşık'ın talebini kabul etmeyince kısa süreli bir gerginlik yaşandı.