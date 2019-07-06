Yağmur Sarnıç Emre Aşık’ta olan çocuklarına kavuştu

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI Yağmur Sarnıç belirtilen saatte Emre Aşık'ın evine gitti ancak ikilinin arasında yeni bir gerginlik yaşandı. Aşık, Yağmur Sarnıç'ın oturduğu apartmana kadar gidip çocuklarını oradan teslim almasını istedi. Sarnıç ise Emre Aşık'ın talebini kabul etmeyince kısa süreli bir gerginlik yaşandı.