Yağmur Sarnıç’tan Emre Aşık’a karşı yeni hamle
Çekişmeli boşanma sürecinde olan Emre Aşık ve Yağmur Aşık arasında sular durulmuyor. Emre Aşık'ın açtığı dava sonrası velayet davasını kaybeden Yağmur Sarnıç'tan yeni hamle geldi. Yağmur Sarnıç Emre Aşık'ın kendisine ödemesi
Yağmur Sarnıç'ın ihanetine uğrayan Emre Aşık'a şok! Sarnıç, Aşık'ın mehir bedeli olarak 100 Cumhuriyet altını vermediği iddiasıyla icra takibi başlattı.
Eski futbolcu Emre Aşık ve çekişmeli boşanma aşamasında olduğu Yağmur Sarnıç arasında sular durulmuyor.
Birbirlerini dava yağmuruna tutan ikiliden Sarnıç, bu kez de eşinin mehir (erkeğin evlenirken eşine verdiği para veya mal) taahhüdünü yerine getirmediğini iddia etti.