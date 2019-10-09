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  3. 09 Ekim 2019 13:15

Yağmur Sarnıç’tan Emre Aşık’a karşı yeni hamle

Çekişmeli boşanma sürecinde olan Emre Aşık ve Yağmur Aşık arasında sular durulmuyor. Emre Aşık'ın açtığı dava sonrası velayet davasını kaybeden Yağmur Sarnıç'tan yeni hamle geldi. Yağmur Sarnıç Emre Aşık'ın kendisine ödemesi

Yağmur Sarnıç’tan Emre Aşık’a karşı yeni hamle

Yağmur Sarnıç'ın ihanetine uğrayan Emre Aşık'a şok! Sarnıç, Aşık'ın mehir bedeli olarak 100 Cumhuriyet altını vermediği iddiasıyla icra takibi başlattı.

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Yağmur Sarnıç’tan Emre Aşık’a karşı yeni hamle

Eski futbolcu Emre Aşık ve çekişmeli boşanma aşamasında olduğu Yağmur Sarnıç arasında sular durulmuyor.

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Yağmur Sarnıç’tan Emre Aşık’a karşı yeni hamle

Birbirlerini dava yağmuruna tutan ikiliden Sarnıç, bu kez de eşinin mehir (erkeğin evlenirken eşine verdiği para veya mal) taahhüdünü yerine getirmediğini iddia etti.

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Yağmur Sarnıç’tan Emre Aşık’a karşı yeni hamle

Aşık'tan dini nikahta 100 Cumhuriyet altını isteyen Sarnıç, yaklaşık 186 bin liranın ödenmesi için eşine icra takibi başlattı. Kadın, boşanırken mehir talep edebiliyor.

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