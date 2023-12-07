Yağmur Tanrısevsin'e eleştiri yağmuru: Fırından ekmek almaya öyle bir kıyafetle gitti ki...

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Adeta bir davete gider gibi fırına giderek ekmek alan ve o anları da paylaşan Yağmur Tanrısevsin'e "Babamın terlikleri ve eşofmanım guruptan ayrıldı", "Kadın çok şık", "Ya resmen altına aceleyle bir şey giymeyi unutmuş", "Ya çekimden dönüyordur" yorumları yağdı.