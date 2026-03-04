Yağmur Tanrısevsin'in dünya jet sosyetesinin donduran tatil noktasındaki sıcak kaçamağı olay oldu
Ekranların sevilen yüzü Yağmur Tanrısevsin, kış tatili için tercihini lüksün ve karın merkezi İsviçre’den yana kullandı. St. Moritz’in dondurucu soğuğuna aldırış etmeyen güzel oyuncu, karlar içindeki havuz keyfiyle sosyal medyayı adeta salladı.
Doğal güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla her zaman dikkatleri üzerine çeken Yağmur Tanrısevsin, yoğun set temposuna kısa bir ara verdi.
Seyahat etmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi seven ünlü isim, bu kez rotasını kış sporlarının kalbi İsviçre’ye çevirdi.
Ekranların başarılı ve güzel oyuncularından Yağmur Tanrısevsin, İsviçre'nin dünyaca ünlü kayak merkezi St. Moritz'de yorgunluk atıyor.
Alp Dağları'nın eşsiz manzarasında, sıfırın altındaki sıcaklıkta havuza giren Tanrısevsin, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
