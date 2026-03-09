Yakışıklı oyuncu Boran Kuzum Paris Moda Haftası için iddialı tercihi ile olay oldu
Başarılı oyunculuğuyla tanınan Boran Kuzum, Paris Moda Haftası'nda sergilediği cesur stiliyle gündeme oturdu. Lacoste Sonbahar/Kış 2026 defilesinde boy gösteren Kuzum; oversize palto, kısa şort ve modern aksesuarlarla oluşturduğu "eforsuz şıklık" kombinasyonuyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Oyunculuk kariyerindeki başarılarını moda dünyasındaki stil duruşuyla da perçinleyen Boran Kuzum, Paris Moda Haftası'nın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
Lacoste'un Sonbahar/Kış 2026 defilesi için Fransa'ya giden Kuzum, sergilediği modern ve sportif şıklıkla global moda otoritelerinin dikkatini çekti.
Takipçileriyle paylaştığı kareler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, sosyal medyada Kuzum'un "eforsuz ama iddialı" tarzı üzerine uzun tartışmalar yaşandı. Özellikle cesur şort seçimi, moda eleştirmenleri tarafından "yeni nesil erkek modasının sınırları zorlayan bir yansıması" olarak nitelendirildi.
Boran Kuzum’un kombininde tercih ettiği parçalar, "oversize" kesimlerin ve sportif dokunuşların ön planda olduğu yeni sezon trendlerini birebir yansıtıyor.