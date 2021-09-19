Yalancı dizisinin Mehmet'i Salih Bademci meğer eşi ile aynı dizideymiş
İnternet platformunda yayınlanan 'İlk ve Son' dizisiyle adından söz ettiren Salih Bademci hakkında herkesi şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.
İnternet platformunda yayınlanan 'İlk ve Son' dizisiyle adından söz ettiren Salih Bademci şimdilerde Yalancı dizisinde rol alıyor.
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Sevilen oyuncu Salih Bademci'nin eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu ilk defa öğrenenler çok şaşırıyor. Aynı dizide de yer alan Salih Bademci ile eşi İmer Özgün sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu.
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İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Fikret karakteriyle gönüllere taht kuran yakışıklı oyuncu aynı diziden rol arkadaşı İmer Özgün ile 2015 yılında evlenmişti.
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İklim adında bir de kızları olan Salih Bademci ile İmer Özgün çifti mutlu evlilikleri ile parmakla gösterilen ünlüler arasında.
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