  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Yalancı Yarim'in 'Naz'ı Merve Sevi son hali ile beğeni topladı

Yalancı Yarim'in 'Naz'ı Merve Sevi son hali ile beğeni topladı

2006-2007 yılları arasında Star Tv'de yayınlanmaya başlayan Yalancı Yarim dizisinde Barış Akarsu ile başrolü paylaşan Merve Sevi, son hali ile dikkat çekti.

Yalancı Yarim'in 'Naz'ı Merve Sevi son hali ile beğeni topladı - Resim: 1

Merve Sevi, 2000'li yılların unutulmayan dizisi Yalancı Yarim'de Barış Akarsu ile fırtınalar estirmişti.

1 / 21
Yalancı Yarim'in 'Naz'ı Merve Sevi son hali ile beğeni topladı - Resim: 2

Efsane şarkıcı Barış Akarsu'nun, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetmesi sonucu dizi yarım kalmıştı.

2 / 21
Yalancı Yarim'in 'Naz'ı Merve Sevi son hali ile beğeni topladı - Resim: 3

Sadece 49 bölüm yayınlanabilen dizinin güzeller güzeli, Barış Akarsu'nun canlandırdığı Tarık karakteri ile aşk yaşayan 'Naz' a hayat veren Merve Sevi'nin son hali merak edildi.

3 / 21
Yalancı Yarim'in 'Naz'ı Merve Sevi son hali ile beğeni topladı - Resim: 4

Şimdilerde kendisini ekranlarda göremediğimiz başarılı oyuncunun son fotoğraflarına bakıldığında, geçen yılların ardından güzelliğinden hiçbir şey kaybetmediği görüldü.

4 / 21