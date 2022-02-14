Yalancı Yarim'in 'Naz'ı Merve Sevi son hali ile beğeni topladı
2006-2007 yılları arasında Star Tv'de yayınlanmaya başlayan Yalancı Yarim dizisinde Barış Akarsu ile başrolü paylaşan Merve Sevi, son hali ile dikkat çekti.
Merve Sevi, 2000'li yılların unutulmayan dizisi Yalancı Yarim'de Barış Akarsu ile fırtınalar estirmişti.
1 / 21
Efsane şarkıcı Barış Akarsu'nun, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetmesi sonucu dizi yarım kalmıştı.
2 / 21
Sadece 49 bölüm yayınlanabilen dizinin güzeller güzeli, Barış Akarsu'nun canlandırdığı Tarık karakteri ile aşk yaşayan 'Naz' a hayat veren Merve Sevi'nin son hali merak edildi.
3 / 21
Şimdilerde kendisini ekranlarda göremediğimiz başarılı oyuncunun son fotoğraflarına bakıldığında, geçen yılların ardından güzelliğinden hiçbir şey kaybetmediği görüldü.
4 / 21