Yalancı Yarim'in ''Naz''ı Merve Sevi son hali ile beğeni topladı
2006-2007 yılları arasında Star Tv'de yayınlanmaya başlayan Yalancı Yarim dizisindeki rolüyle hatırlanan güzel oyuncu Merve Sevi yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti.
2000'li yıllarda ekranlarda yayınlanan ve büyük bir beğeni kazanan 'Yalancı Yarim' dizisinde Barış Akarsu ile birlikte oynayan Merve Sevi uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam sürüyor.
1 / 22
HatırEfsane şarkıcı Barış Akarsu'nun, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetmesi sonucu dizi yarım kalmıştı.
2 / 22
'Yalancı Yarim'den sonra 'Doktorlar' ve 'Hayat Bilgisi' gibi yapımlarla da büyük bir popülerlik kazanan Merve Sevi hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekmişti.
3 / 22
Sadece 49 bölüm yayınlanabilen dizinin güzeller güzeli, Barış Akarsu'nun canlandırdığı Tarık karakteri ile aşk yaşayan 'Naz' a hayat veren Merve Sevi'nin son hali merak edildi.
4 / 22