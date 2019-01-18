Yalçın Dümer: Bana neden iş vermiyorlar ?
Oyuncu Yalçın Dümer, uzun süredir kimsenin iş vermediğini belirterek sitem etti.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına oyuncu Yalçın Dümer konuk oldu. Uzun zamandır mesleğini yapamadığını söyleyen Dümer, ’Bana neden iş vermiyorlar bilmiyorum’ dedi.
İşte Yalçın Dümer’in açıklamalarından satır başları…
Benim çektiğim filmleri kim çekti. Yıllardır bana ne dizi veriyorlar ne de film… Benim setimde çalışanlar, şimdi prodüktör oldular. Çok şükür bir borcum yok ama bana neden iş vermiyorlar bilmiyorum.
'Kıvanç Tatlıtuğ benim önümde ceketini ilikliyor!'
35 yıldır oyuncuyum ayıptır bu. Geçen çok önemli bir prodüktöre denk geldim Ortaköy’de ‘Hop! adam da oldun şoför mü tuttun?’ dedim. ‘Bana bak! Kıvanç Tatlıtuğ benim önümde ceketini ilikliyor’ dedi. Ben de ona haddini bildiren cümleleri sıraladım.