Yalı Çapkını dizisine soruşturma başlatıldı
Avrupa Müzik şirketi, Yalı Çapkını hakkında şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Avrupa Müzik şirketi, hak sahibi oldukları şarkıların dizide izin alınmadan hukuka aykırı bir şekilde kullanıldığını iddia ederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Star TV'de izleyicilerle buluşan ve başrolünde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını'nın yapımını üstlenen OMG Prodüksiyon şirketi savcılık oldu.
Sabah gazetesinden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre,Şikayet dilekçesinde, dizinin ilk bölümünde Müzeyyen Senar'a ait 'Kimseye Etmem Şikayet', 4. bölümde ise Dedublüman grubuna ait 'Sakladığın Bir Şeyler Var' isimli parçaların izinsiz yayınlandığını tespit ettikleri belirtildi.
Şarkılar üzerinden haksız kazanç edildiğini belirten müzik şirketi, yapım şirketinin cezalandırılmasını talep etti.