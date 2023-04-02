Yalı Çapkını dizisine soruşturma başlatıldı

Sabah gazetesinden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre,Şikayet dilekçesinde, dizinin ilk bölümünde Müzeyyen Senar'a ait 'Kimseye Etmem Şikayet', 4. bölümde ise Dedublüman grubuna ait 'Sakladığın Bir Şeyler Var' isimli parçaların izinsiz yayınlandığını tespit ettikleri belirtildi.