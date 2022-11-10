Yalı Çapkını dizisinin çekildiği yalının kirası şoke etti
Star TV ekranlarında Cuma günü yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin çekildiği yer epey merak ediliyordu. Dizinin çekildiği yalının kirası şoke etti.
Daha önce Masumiyet dizisinde Hülya Avşar'ın oturduğu yalıya aylık 225 bin TL ödendiği öğrenildi.
tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; her hafta aldığı reytinglerle yayıncı kanalı Star’ın yüzünü güldürmekle kalmayıp dijital izlenmeleriyle de rekor üstüne rekor kırıyor. Dizinin çekildiği yalı büyük ilgi görüyor.
Sabancı ailesine ait olan Beylerbeyi’ndeki yalı geçen sezon da Hülya Avşar’lı Masumiyet dizisine ev sahipliğini yapmıştı. O dönem Gold Film’in Sabancı ailesine aylık 225 bin TL ödediği öğrenildi.
Yalı Çapkını için ise geçen yaz OGM Pictures aylık 600 bin TL’ye anlaşma yaptı. Osmanlı mimarisine sahip olan eski adı Şevket Paşa Yalısı olan binada 25 kişilik yemek yeme alanı da bulunuyor. Sabancı ailesinin üyesi Dilek Sabancı tıpkı geçen yıl 13 bölüm süren Masumiyet dizisinde olduğu gibi yalının tüm kira gelirini engelliler için bağışlıyor.