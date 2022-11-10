Yalı Çapkını dizisinin çekildiği yalının kirası şoke etti

Yalı Çapkını için ise geçen yaz OGM Pictures aylık 600 bin TL’ye anlaşma yaptı. Osmanlı mimarisine sahip olan eski adı Şevket Paşa Yalısı olan binada 25 kişilik yemek yeme alanı da bulunuyor. Sabancı ailesinin üyesi Dilek Sabancı tıpkı geçen yıl 13 bölüm süren Masumiyet dizisinde olduğu gibi yalının tüm kira gelirini engelliler için bağışlıyor.

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