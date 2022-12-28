Yalı Çapkını dizisinin yıldızlarından çok özel pozlar
Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu bir dergi için objektif karşısına geçti.
Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran ile Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu birbirinden özel pozlar verdi.
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Uyumları çok beğenilen çift Hello! dergisine birbirinden özel pozlar verdi.
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Rol arkadaşıyla pozlarını paylaşan Afra Saraçoğlu, iddialı stiliyle adından söz ettirdi.
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Dizideki başarılı performanslarıyla adından söz ettiren ikili, ilk bölümden beri izleyiciyi ekrana kilitleyen Yalı Çapkını dizisi ve ekrana yansıyan enerjileri hakkında konuştu.
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