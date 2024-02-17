Yalı Çapkını'nda izleyiciyi şoke eden ölüm... Diziye böyle veda etti

Dizinin son sahnesine; 'Mert Ramazan Demir efsane oynamış', 'Sarsıcı bir ölüm', 'Yine şaşırdığımız bir sahne', 'Böyle beklemiyorduk', 'Bu anı oynamayı beklemiş resmen', 'Seyran ve Ferit'e ne olacak şimdi?' gibi yorumlar yapıldı.