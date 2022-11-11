Yalı Çapkını'nın Abidin'i Ersin Arıcı bakın kim çıktı: O programa katılıp ağda yaptırmış!

Hem konusuyla hem iddialı sahneleriyle son dönemde fenomen olan Yalı Çapkını dizisinde öne çıkan isimlerden biri de Abidin rolüne hayat veren Mustafa Ersin Arıcı.

Yalı Çapkını'nın Abidin'i Ersin Arıcı'nın 2013 yılında Fox TV'de yayınlanan 'İmkansız Karaoke Yılbaşı Özel' programının yarışmacılarından olduğu ortaya çıktı.