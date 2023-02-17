Yalı Çapkını'nın kadrosuna iki sürpriz isim!

Dizinin son bölümüne Seyran'ın Pelin'i evden kovması damga vurmuştu. Yeni bölümde Seyran ile Pelin yeniden karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

OGM Pictures imzalı dizinin önümüzdeki hafta ekrana gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.