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  4. Yalı Çapkını'nın kadrosuna iki sürpriz isim!

Yalı Çapkını'nın kadrosuna iki sürpriz isim!

Star TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Yalı Çapkını'nda diziye iki isim dahil oldu.

Yalı Çapkını'nın kadrosuna iki sürpriz isim! - Resim: 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ara vermişti.

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Yalı Çapkını'nın kadrosuna iki sürpriz isim! - Resim: 2

Dizinin son bölümüne Seyran'ın Pelin'i evden kovması damga vurmuştu. Yeni bölümde Seyran ile Pelin yeniden karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

OGM Pictures imzalı dizinin önümüzdeki hafta ekrana gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.

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Yalı Çapkını'nın kadrosuna iki sürpriz isim! - Resim: 3

İKİ İSİM DAHİL OLACAK
Dizinin yeni bölümüne ise iki sürpriz ismin dahil olacağı açıklandı.

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Yalı Çapkını'nın kadrosuna iki sürpriz isim! - Resim: 4

Mucize Doktor, Aziz ve Karadayı gibi yapımlarla tanınan Cenan Çamyurdu, Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde rol alacak.

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