Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu cesur pozlarıyla mest etti
Ekranların sık izlenen dizilerinden Yalı Çapkını'nda 'Seyran' karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, bir marka için verdiği cesur pozlarla gündeme geldi.
26 yaşındaki güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, bir marka için verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.
Güzel oyuncun pozları takipçilerinden tam not alırken, "Çok güzelsin çok", "Maşallah", "Fazla güzel" gibi yorumlar yapıldı.
AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?
2 Aralık 1997 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde doğdu. İlköğretim ve ortaöğretimini Antalya’da tamamladı ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünü kazandı. Bu bölümde okurken 2016 yılında İkinci Şans filmi ile oyunculuğa ilk adımını attı.
Saraçoğlu oyunculuk kariyerine 2016 yılında İkinci Şans filmi ile başladı. Annesi, Afra'nın fotoğrafını Özcan Deniz'e gönderdikten sonra Afra deneme çekimine çağrıldı ve filmdeki rolünü aldı. Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerini paylaştığı filmde Afra, Yeşilçay’ın kızını oynadı. Kötü Çocuk filminde Tolga Sarıtaş ile başrolü paylaştı. Bu deneyimin ardından 2017-2018 yılları arasında yayımlanan Fazilet Hanım ve Kızları adlı ilk dizisinde 50 bölüm boyunca Ece karakterini canlandırdı. 2018 yılında Hummel ve Pantene'in marka yüzü oldu.