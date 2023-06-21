Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan bikinili poz
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterine hayat veren Beril Pozam tatil pozları ile nefes kesti.
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterine hayat veren Beril Pozam, tatile çıktı.
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Oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de ilgi odağı olan Pozam, tatilden çektirdiği pozları Instagram hesabından yayınladı.
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"O nefesi takip et"
Güzel oyuncu paylaşımına "O nefesi takip et" notunu düştü.
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