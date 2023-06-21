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  4. Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan bikinili poz

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan bikinili poz

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterine hayat veren Beril Pozam tatil pozları ile nefes kesti.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan bikinili poz - Resim: 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterine hayat veren Beril Pozam, tatile çıktı.

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Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan bikinili poz - Resim: 2

Oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de ilgi odağı olan Pozam, tatilden çektirdiği pozları Instagram hesabından yayınladı.

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Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan bikinili poz - Resim: 3

"O nefesi takip et"
Güzel oyuncu paylaşımına "O nefesi takip et" notunu düştü.

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Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan bikinili poz - Resim: 4
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