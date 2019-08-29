Yalıda kına gecesi yaptı

Hürriyet'ten Sait Durmaz'ın haberine göre, Sait Halim Paşa Yalısı’nda yapılan kına gecesinde ünlü şarkıcıyı sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Kına gecesi öncesi nişanlısı Volkan Aslan ile muhabirlerin karşısına çıkan Aylin Coşkun, “Ben bir garibim ya, sanki kınama değil de konsere hazırlanıyorum. Mekanın sahibi geldi arkadaşlar. Güzellikte benim... Harbiye’de Ebru Gündeş... Mekanın sahipleri belli. İkinciyi konuşalım” dedi. Düğünün şov gibi olacağını söyleyen Coşkun, “Volkan’ın ömrünü tükettim. Açılış benden, herkesi evlendireceğim bekar kalmayacak” diye konuştu.

