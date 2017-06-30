Yanındaki kadının kim olduğu ortaya çıktı
"Seksi mahkum" olarak ünlenen Jeremy Meeks'in bir kadınla tatildeki samimi görüntülerinin perde arkası ortaya çıktı.
ABD’de sabıka fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldıktan sonra ünlenen modellik ve DJ’lik yapmaya başlayan evli 3 çocuk babası Jeremy Meeks’in Bodrum’daki tatilde samimi halde görüntülendiği kadının, ünlü Topshop firmasının varisi İngiliz 24 yaşındaki Chloe Green olduğu ortaya çıktı.
Silahlı çete üyesi olmak suçundan hapis yatan ve sabıka kaydı fotoğrafı internete düşünce yakışıklığı sayesinde ünlenen ABD’li 33 yaşındaki Jeremy Meeks, Bodrum tatilininde bir kadınla samimi görüntülendi.
’Seksi mahkum’ olarak ünlenen Meeks, Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi Tilkicik Koyu’ndaki mavi yolculuğu sırasında yanındaki kadını öpücüklere bağdu.