Yapay zeka ''dünyanın en güzel 10 kadınını'' belirledi

ChatGPT'nin listesinde pek çok otorite tarafından belirlenen dünyanın en güzel kadınları listesinde yer almasına alıştığımız Maxim dergisi tarafından 'Dünyanın en seksi kadını' unvanına layık görülen Ashley Graham yer almadı.

İşte, yapay zekaya göre, dünyanın en güzel 10 kadını...