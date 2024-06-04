Yapay zeka güzellik yarışması adayları belli oldu: Listede iki Türk aday var
Dünyanın yapay zeka tarafından üretilen kadınlara yönelik ilk güzellik yarışması "Miss AI" için adaylar belli oldu.
Dünyanın yapay zeka tarafından oluşturulan ilk güzellik yarışmasının finalistleri açıkladı. Tamamı yapay zeka ile oluşturulan modellerin gerçekçiliği ise görenleri şaşırttı.
Geçtiğimz ay başlatılan Dünya Yapay Zeka Yaratıcıları Ödülleri'nde (WAICA) yapay zeka ile yaratılan bin 500 model, gerçekçilikleri ve teknik özellikleri açısından değerlendirildi. Jüri heyeti ilk 10'a giren modelleri açıkladı. Modeller, 20 bin dolarlık ödül için yarışıyor.
Fanvue'nun kurucu ortağı Will Monange, "Dünya çapında yaklaşık 10 bin Yapay Zeka Yaratıcısı olduğunu tahmin ediyoruz, ancak ödüllerin yaptığı şey, hiçbirimizin farkında olmadığı, ilgi çekici hikayeleri olan yaratıcıların yanı sıra, hayranları için içerik oluşturan yetenekli yaratıcıları ortaya çıkarmak oldu" dedi.
İşte Yapay Zeka Güzellik Yarışması'nın (Miss AI) finalistleri...
LİSTEDE 2 TÜRK VAR
Seren Ay
Türkiye'deki ilk yapay zeka marka elçisi olarak nitelendirilen Seren Ay, takipçilerini eğitirken dünyayı dijital olarak dolaşıyor. Seren Ay'ın yaratıcıları, imajını oluşturmak için üç yapay zeka programını kullanıyor.
Dünya çapında maceralara atılan Seren, düzenli olarak Türkiye'nin tarihini ve ulusal bayramlarını tanıtıyor.
Asena İlik
Asena İlik'in amacı, hayal gücü ve çarpıcı görsellerle nasıl bir model olacağını dünyaya göstermek. Asena'nın bir tarzı, favori mekanları, favori arabaları ve özenle yaratılmış bir kişiliği bulunuyor.
Olivia C.
'Portekizli' Olivia C. teknoloji dünyasının Oscar'larının bir parçası olmanın 'bir onur' olduğunu ve 'teknolojinin bağlantıyı güçlendirdiği bir geleceğin yolunu açmayı' umduğunu söylüyor.