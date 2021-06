Yapımcısından The Simpsons için izleyiciyi sevindirecek müjde

Independent Türkçe'nin haberine göre, Metro.co.uk'e konuşan Reiss, "Simpsonlar tamamen dünyayla, insanlıkla, dünyada olup bitenlerle ve insan olarak yaptıklarımızla ilgili ve bizce diziyi bitirmek, insanların yapabileceklerine ve dünyada gerçekleşebileceklere dair her şeyden bahsettiğimizi söylemek anlamına gelir. Saturday Night Live ya da The Daily Show'la aynı durum geçerli, güncel olaylardan bahseden her şey devam etmeli çünkü neden dursunlar ki?" dedi.