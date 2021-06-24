Yapımcısından The Simpsons için izleyiciyi sevindirecek müjde
32. sezonu yayında olan The Simpsons'ın yapımcısı Mike Reiss, çizgi dizinin sonsuza kadar devam edebileceğini söyledi. Reiss, "The Simpsons, sonsuza kadar sürecek bir dizi olarak kurgulandı" dedi.
The Simpsons'ın yapımcısı Mike Reiss, 32 sezondur devam eden çizgi dizinin sonsuza kadar devam edebileceğini söyledi.
Reiss, sona dair her girişimin kısa süre içinde dizinin yeniden başlamasıyla, uyarlama dizilerle ve film uyarlamalarıyla sonuçlanacağını belirtti.
Independent Türkçe'nin haberine göre, Metro.co.uk'e konuşan Reiss, "Simpsonlar tamamen dünyayla, insanlıkla, dünyada olup bitenlerle ve insan olarak yaptıklarımızla ilgili ve bizce diziyi bitirmek, insanların yapabileceklerine ve dünyada gerçekleşebileceklere dair her şeyden bahsettiğimizi söylemek anlamına gelir. Saturday Night Live ya da The Daily Show'la aynı durum geçerli, güncel olaylardan bahseden her şey devam etmeli çünkü neden dursunlar ki?" dedi.
"The Simpsons, sonsuza kadar sürecek bir dizi olarak kurgulandı" diyen Reiss sözlerine şöyle devam etti: