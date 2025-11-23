Yaprak Dökümü'nün ''Ali Rıza Bey''i Halil Ergün vasiyetini açıkladı
Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapımlarından biri olan Yaprak Dökümü dizisinde ''Ali Rıza Bey'' karakterine hayat veren usta oyuncu Halil Ergün, vasiyetini açıkladı.
Türk sinema ve tiyatrosunun usta aktörlerinden Halil Ergün, yıllar boyunca sanat yolculuğu boyunca biriktirdiği eşya, belge ve anılarla dolu evinin geleceğine dair dikkat çeken bir istekte bulundu. 79 yaşındaki ünlü sanatçı, yaşamını yitirdikten sonra evinin bir müzeye dönüştürülmesini istediğini açıkladı.
Sanat hayatının izlerini taşıyan evinin halka açılmasını isteyen Ergün, bu talebinin kişisel bir vasiyetin ötesinde, kültürel bir miras bırakma arzusu olduğunu belirtti.
Evinin bir “yaşam müzesi”ne dönüşmesinin, hem kariyerinin hem de Türk sinema tarihinin gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.
Ergün, evinin müzeye dönüştürülmesiyle ziyaretçilerin hem kendi hayatından kesitleri görebileceğini hem de Türk sinemasının geçirdiği dönüşüme tanıklık edebileceğini ifade etti.