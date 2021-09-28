Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir herkesi şaşırttı

Tekrarları ile bile izlenme rekorları kıran Yaprak Dökümü dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran, 'Sedef' karakteri ile hafızalara kazınan Seda Demir şimdi ne yapıyor? Başarılı oyuncu Seda Demir, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.