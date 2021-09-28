Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir herkesi şaşırttı
Tekrarları ile bile izlenme rekorları kıran Yaprak Dökümü dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran, Seda Demir son hali ile şaşırttı.
Tekrarları ile bile izlenme rekorları kıran Yaprak Dökümü dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran, 'Sedef' karakteri ile hafızalara kazınan Seda Demir şimdi ne yapıyor? Başarılı oyuncu Seda Demir, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
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Kanal D'nin efsane dizisi Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir son haliyle kendine hayran bıraktı.
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Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eseri "Yaprak Dökümü" dizi uyarlaması olarak Kanal D'de yayınladığı 2006-2010 yıllarında reytingleri alt üst etmişti. Dizinin kadrosunda yıldız isimler vardı:
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Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen... Tekrarları hâlâ aynı heyecanla izlenen dizide Sedef rolünü Seda Demir canlandırıyordu.
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