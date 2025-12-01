Yaprak Dökümü'nün unutulmaz karakteri ''Ali Rıza Bey''i Halil Ergün'den yıllar sonra gelen itiraf
Yayınlandığı döneme damgasını vuran Yaprak Dökümü'nde Ali Rıza karakterine hayat veren ünlü oyuncu Halil Ergün konuk olduğu programda bir zamanların fenomen dizisinden bu yana taşıdığı kırgınlığı açıkladı.
2006 yılında yayınlanmaya başlayan ve tam 5 sezon boyunca reytinglerin zirvesinde yer alan Yaprak Dökümü hala izleyicisinin zihnindeki yerini koruyor.
Hala zaman zaman tekrarı televizyon ekranlarında yayınlanmaya devam eden Yaprak Dökümü dizisinde Ali Rıza karakterine hayat veren Halil Ergün'dan yıllar sonra dikkat çeken bir itiraf geldi.
Yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören yapımlardan biri olan 'Yaprak Dökümü'nün başrol oyuncularından Halil Ergün oyuncu Selen Görgüzel’in programına konuk oldu.
Görgüzel’in “Diziden kimlerle hala görüşüyorsunuz?” sorusuna Ergün, “Bennu Yıldırımlar var, canımdır, muhteşemdir” yanıtını verdi.
