Yargı dizisinde Pars'ın yerine gelen isim belli oldu
Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinden ayrılan Mehmet Yılmaz Ak'ın yerine Yurdaer Okur geldi.
Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Mehmet Yılmaz Ak, Uğur Aslan, Şükran Ovalı, Uğur Polat, Hüseyin Avni Danyal ve Cezmi Baskın'ın paylaştığı Yargı dizisinde beklemedik bir ayrılık yaşandı.
Dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan Mehmet Yılmaz Ak, sağlık sorunları nedeniyle diziye veda etti. Ak'ın yerine gelecek isim de belli oldu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yargı dizisinde savcı değişimi yaşanacak. Diziye veda eden Mehmet Yılmaz Ak'ın yerine Yurdaer Okur ekibe geri dönüyor. Okur, daha önce diziye konuk oyuncu olarak dahil olmuş ve HSK'da görev alan baş müfettişi rolünü oynamıştı.
Dizinin bu hafta yayınlanacak olan 57. bölüm fragmanın da Okur'un geri döndüğü ve ekibe "Bıraktığım her şey normale dönmüştü. Hiç böyle bir karşılama düşünmemiştim" diyor.