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  4. Yargı dizisinde Pars'ın yerine gelen isim belli oldu

Yargı dizisinde Pars'ın yerine gelen isim belli oldu

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinden ayrılan Mehmet Yılmaz Ak'ın yerine Yurdaer Okur geldi.

Yargı dizisinde Pars'ın yerine gelen isim belli oldu - Resim: 1

Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Mehmet Yılmaz Ak, Uğur Aslan, Şükran Ovalı, Uğur Polat, Hüseyin Avni Danyal ve Cezmi Baskın'ın paylaştığı Yargı dizisinde beklemedik bir ayrılık yaşandı. 

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Yargı dizisinde Pars'ın yerine gelen isim belli oldu - Resim: 2

Dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan Mehmet Yılmaz Ak, sağlık sorunları nedeniyle diziye veda etti. Ak'ın yerine gelecek isim de belli oldu.

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Yargı dizisinde Pars'ın yerine gelen isim belli oldu - Resim: 3

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yargı dizisinde savcı değişimi yaşanacak. Diziye veda eden Mehmet Yılmaz Ak'ın yerine Yurdaer Okur ekibe geri dönüyor. Okur, daha önce diziye konuk oyuncu olarak dahil olmuş ve HSK'da görev alan baş müfettişi rolünü oynamıştı. 

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Yargı dizisinde Pars'ın yerine gelen isim belli oldu - Resim: 4

Dizinin bu hafta yayınlanacak olan 57. bölüm fragmanın da Okur'un geri döndüğü ve ekibe "Bıraktığım her şey normale dönmüştü. Hiç böyle bir karşılama düşünmemiştim" diyor.

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