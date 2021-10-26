Yargı dizisinin final iddiası şaşırttı. O sahnede kendini ele verdi. Tempo katlanarak artacak. Kanal D ekranlarının yeni dizisi Yargı, reytinglerde üst sıralara tırmanmaya devam ediyor. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizinin bu sezon final yapacağı iddiaları şaşkınlık yarattı. Sosyal medyada dizinin tek sezonluk olduğu iddilarının yayılması üzerine yapımcılar tarafından gelecek açıklamalar merak ediliyor.