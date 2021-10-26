Yargı dizisinin final iddiası şaşırttı
Kanal D ekranlarının yeni dizisi Yargı, reytinglerde üst sıralara tırmanmaya devam ederken sosyal medyada dizinin tek sezonluk olduğu iddilarının yayıldı.
Yargı dizisinin final iddiası şaşırttı. O sahnede kendini ele verdi. Tempo katlanarak artacak. Kanal D ekranlarının yeni dizisi Yargı, reytinglerde üst sıralara tırmanmaya devam ediyor. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizinin bu sezon final yapacağı iddiaları şaşkınlık yarattı. Sosyal medyada dizinin tek sezonluk olduğu iddilarının yayılması üzerine yapımcılar tarafından gelecek açıklamalar merak ediliyor.
Yargı'nın her bölüm artan temposuna geçtiğimiz hafta katilin ortaya çıkmasının heyecanı da eklenmişti. Kanal D'nin sevilen yapımının 24 Ekim Pazar akşamı yayınlanan 6'ncı bölümü yine sürpriz gelişmelere sahne oldu. İnci'nin katilinin Engin çıkması hikayede yepyeni bir sayfanın açılmasına ve oyunun asıl şimdi başlamasına sebep olurken, Çınar'ın masumiyeti kanıtlandı.
Dürüstlüğünden ödün vermemek konusunda kararlı olan Ilgaz'ın tanıklık yapmamak için evlenmesi dün akşamki bölüme damga vururken, Pars'ın planlarını da suya düşürdü. Masumiyetine inanmadığı Çınar'a silah doğrultan Zafer'in tetiği çekip çekmeyeceği gizemini koruyor. Zafer'in geçmişte üzerine atılan suçun sorumlusunun peşine düşmesi, Erguvan ve Kaya aileleri arasındaki husumetin bir süre daha devam edeceğinin sinyallerini veriyor.
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'nın final yapacağı iddiası sosyal medyada konuşuldu. Ancak kanal ve yapımcılar tarafından konu hakkında açıklama yapılmadı.