Yargı son bölümüyle ekrana kilitledi

Ceylin, Parla’nın Serdar’ı öldürdüğünü itiraf etmesiyle büyük bir şok yaşadı. Parla’nın Ceylin’e itiraf ettiğini öğrenen aile büyük panik yaşarken Aylin Ceylin’i bu konuda sessiz kalması için ikna etmeye çalıştı. Parla’nın geleceği ve ablasının kendine zarar vermesinden korkan Ceylin, arasında kaldığı adalet ve aile kavramlarından ailesini seçerek onları bu konuda uyardı.