Yargı son bölümüyle ekrana kilitledi
Pazar akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Yargı, 47'inci bölümüyle geceye damgasını vurdu.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi 47. bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi.
Dizinin yeni bölümü AB’de 8.19 reyting yüzde 19,45 izlenme payı ile 20+ABC1’de ise 7.90 reyting yüzde 17.32 izlenme payı alarak günün en çok izlenen dizisi oldu.
Yargı hem romantik sahneleri hem de nefesleri tutturan heyecan dolu hikayesiyle gece boyu #Yargı ve #Kaçamak etiketleriyle sosyal medya listelerinin üst sıralarında yer aldı.
Ceylin, Parla’nın Serdar’ı öldürdüğünü itiraf etmesiyle büyük bir şok yaşadı. Parla’nın Ceylin’e itiraf ettiğini öğrenen aile büyük panik yaşarken Aylin Ceylin’i bu konuda sessiz kalması için ikna etmeye çalıştı. Parla’nın geleceği ve ablasının kendine zarar vermesinden korkan Ceylin, arasında kaldığı adalet ve aile kavramlarından ailesini seçerek onları bu konuda uyardı.