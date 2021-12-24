Yargı'da Ceylin ayrılıyor mu? Pınar Deniz sosyal medyadan duyurdu
Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Yargı'nın başrol oyuncusu Pınar Deniz'in uluslararası bir projeden teklif alması nedeniyle diziden ayrılacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili Pınar Deniz, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Mehmet Yılmaz Ak ve Zeyno Eracar gibi başarılı isimleri buluşturan aksiyon ve dram türündeki Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, yayınlann her bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşmeyi başarıyor.
Bir cinayet vakası nedeniyle yolları kesişen avukat ile bir savcının hikayesini anlatan dizi, her hafta izleyicinin nefesini kesen sahnelerle sona eriyor. Pazar akşamlarına damga vuran Yargı dizisi için izleyicileri şoke edecek bir iddia ortaya atılmıştı.
Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle şöhretini ikiye katlayan güzel oyuncu Pınar Deniz'in uluslararası bir dijital platformdan teklif aldığı iddia edilmişti.
Tüm bu gelişmelerin yaşandığı sırada hakkındaki iddialara cevap veren Pınar Deniz, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu