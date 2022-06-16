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  4. Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz cesur pozuyla nefes kesti

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz cesur pozuyla nefes kesti

Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren ünlü oyuncu Pınar Deniz, son paylaşımı ile görenleri adeta büyüledi.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz cesur pozuyla nefes kesti - Resim: 1

Reyting rekortmeni Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz, ekranların aranan yüzlerinden biri oldu. 

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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz cesur pozuyla nefes kesti - Resim: 2

Sosyal medyada 2.7 milyon takipçiye ulaşan Deniz, Instagram'ı aktif olarak kullanıyor.

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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz cesur pozuyla nefes kesti - Resim: 3

Pınar Deniz iddialı siyah elbisesiyle poz verdi.

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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz cesur pozuyla nefes kesti - Resim: 4

Deniz'in sevenleri o poza, kısa sürede yaklaşık 167 bin beğeni ve bin 900 yorum geldi.

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