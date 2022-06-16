Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz cesur pozuyla nefes kesti
Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren ünlü oyuncu Pınar Deniz, son paylaşımı ile görenleri adeta büyüledi.
Reyting rekortmeni Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz, ekranların aranan yüzlerinden biri oldu.
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Sosyal medyada 2.7 milyon takipçiye ulaşan Deniz, Instagram'ı aktif olarak kullanıyor.
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Pınar Deniz iddialı siyah elbisesiyle poz verdi.
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Deniz'in sevenleri o poza, kısa sürede yaklaşık 167 bin beğeni ve bin 900 yorum geldi.
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