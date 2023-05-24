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  4. Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz transparan büstiyeriyle nefes kesti

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz transparan büstiyeriyle nefes kesti

Yargı dizisindeki Ceylin karakteriyle fırtınalar estiren Pınar Deniz, transparan büstiyeriyle pozlarını paylaştı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz transparan büstiyeriyle nefes kesti - Resim: 1

Yargı dizisinin sezon finali yapmasının ardından ilk kez ekranda görünecek olan başarılı oyuncu, İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Ünlü oyuncu mavi transparan kıyafetiyle dikkat çekti.

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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz transparan büstiyeriyle nefes kesti - Resim: 2

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında bulunuyor. Günlük hayatından ve iş birliklerinden kareler paylaşan Deniz, bu kez katıldığı programın hazırlık aşamalarını paylaştı.

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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz transparan büstiyeriyle nefes kesti - Resim: 3

Deniz paylaşımına ' Alo @ibrahimselim ben geliyorum. Hazır mısın?' notunu düştü.

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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz transparan büstiyeriyle nefes kesti - Resim: 4

Program için dantelli transparan bir büstiyer ve kargo tarz pantolon tercih eden Deniz, fit vücuduyla da dikkatleri üzerine çekti.

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