Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den samimi açıklamalar: En büyük tutkum...
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, bir dergiye samimi açıklamalarda bulundu.
Reyting rekorları kıran ‘Yargı’ dizisindeki 'Avukat Ceylin' karakteri ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Pınar Deniz, bir derginin bu ayki sayısına kapak oldu.
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Pınar Deniz, kendisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Yargı dizisinin ‘Ceylin’i Pınar Deniz çarpıcı açıklamalar yaptı. Deniz, "Akrep kadınıyım. En büyük tutkum farklı güzellikler görmek. Yerimde sayamam.
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İki yıl sonra bir anda Paris’te sanat eğitimi alabilirim veya Afrika kıtasında hayvanlar üzerine araştırma yapabilirim" dedi.
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Dergi için çekildiği birbirinden güzel kareleri sosyal medya hesabından hayranlarıyla da paylaşmayı ihmal etmedi.
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