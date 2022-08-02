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  4. Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den samimi açıklamalar: En büyük tutkum...

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den samimi açıklamalar: En büyük tutkum...

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, bir dergiye samimi açıklamalarda bulundu.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den samimi açıklamalar: En büyük tutkum... - Resim: 1

Reyting rekorları kıran ‘Yargı’ dizisindeki 'Avukat Ceylin' karakteri ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Pınar Deniz, bir derginin bu ayki sayısına kapak oldu.

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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den samimi açıklamalar: En büyük tutkum... - Resim: 2

   Pınar Deniz, kendisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Yargı dizisinin ‘Ceylin’i Pınar Deniz çarpıcı açıklamalar yaptı. Deniz, "Akrep kadınıyım. En büyük tutkum farklı güzellikler görmek. Yerimde sayamam.

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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den samimi açıklamalar: En büyük tutkum... - Resim: 3

İki yıl sonra bir anda Paris’te sanat eğitimi alabilirim veya Afrika kıtasında hayvanlar üzerine araştırma yapabilirim" dedi.

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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den samimi açıklamalar: En büyük tutkum... - Resim: 4

Dergi için çekildiği birbirinden güzel kareleri sosyal medya hesabından hayranlarıyla da paylaşmayı ihmal etmedi.

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