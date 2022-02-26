Yargı'nın Derya'sı Şükran Ovalı'ya olay suçlama: ''Annemin gözü açık gidecek''
Yargı dizisinde Derya karakterini canlandıran Şükran Ovalı'nın üvey kardeşinden şok suçlamalar geldi. Söylemezsem Olmaz programına konuşan Deniz Sağdıç, Ovalı'nın ailesiyle bağını kopardığını belirterek, ''Şükran annemle ilgilenmiyor ve ona bakmıyor. Annemin gözü açık gidecek.'' dedi.
2017 yılında futbolcu Caner Erkin ile nikah masasına oturan ve 2018 yılında ilk bebeğini kucağına alan oyuncu Şükran Ovalı'nın yıllardır ailesiyle görüşmediği iddia edildi.
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Söylemezsem Olmaz programında canlı yayında konuşan Ovalı'nın üvey kardeşi Deniz Sağdıç, oyuncunun 6 yıldır annesiyle görüşmediğini söyleyerek isyan etti.
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Oyuncunun şöhreti yakaladıktan sonra ailesinden uzaklaştığını söyleyen Sağdıç, "Şükran annemle ilgilenmiyor ve ona bakmıyor. Annemin gözü açık gidecek" dedi.
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Sağdıç'ın iddiaları şöyleydi: "Annelerimiz aynı, babalarımız farklı. Şükran'la beraber büyüdük ve beraber okuduk. Şükran çok emek vererek bugünlere geldi. Annem de her zaman yanında destek oldu."
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