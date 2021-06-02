Yarışmacılara özendi, kalçasıyla ceviz kırmaya çalıştı
Rol aldığı diziyle TV dünyasının en çok kazanan kadın yıldızları arasına giren güzel oyuncu yetenek yarışmasında, yarışmacılara özenince olanlar oldu.
KENDİSİ DE DENEMEK İSTEDİ
Programın yeni bölümünde bir yarışmacıya özenip kalçasıyla ceviz kırmaya çalışınca da ortaya ilginç görüntüler çıktı.
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SEÇİCİ KURULDA YER ALIYOR
Son dönemde rol aldığı Modern Family dizisiyle hafızalarda yer eden Kolombiya asıllı oyuncu Sofia Vergara bir süredir America's Got Talent adlı yarışmanın seçici kurulunda yer alıyor.
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ÜNLÜLER JÜRİDE
Simon Cowell'ın yapımcılığını üstlendiği aynı zamanda jüri başkanı da olduğu yarışmanın jürisinde Vergara'nın yanı sıra Alman model Heidi Klum ile Howie Mandel yer alıyor.
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VERGARA DA DENEMEK İSTEDİ
Programın yeni bölümünde de Sofia Vergara, bir yarışmacının yetenekli olduğu alanda kendini denemek isteyince ortaya ilginç görüntüler çıktı.
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