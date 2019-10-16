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  3. 16 Ekim 2019 11:08

Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü evleniyor

Aralarındaki yaş farkıyla dikkat çeken yönetmen Onur Ünlü ile oyuncu sevgilisi Hazar Ergüçlü evlilik kararı aldı.

Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü evleniyor

Yönetmen Onur Ünlü ve oyuncu sevgilisi Hazar Ergüçlü evlilik kararı aldı.

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Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü evleniyor

Yönetmen Onur Ünlü (46) kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi, oyuncu Hazar Ergüçlü’yle olan ilişkisini şu sözlerle anlatmıştı: ‘Aramızdaki yaş farkını gazetelerden öğrendim. İlişkim en önem verdiğim konulardan biri. İlk kez bir şeyin bitmemesiyle ilgileniyorum. Görünen o ki, Hazar bitmeyecek!’

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Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü evleniyor

Posta Gazetesi’nden Müge Dağıstanlı’nın haberine göre; Onur Ünlü, Hazar Ergüçlü’ye evlilik telifi etti. Teklif karşısında bir hayli mutlu olan Ergüçlü’nün cevabı ‘evet’ oldu.

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Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü evleniyor

Onur Ünlü geçen yaz Hazar Ergüçlü’nün ailesiyle Kıbrıs’ta bir araya gelmişti.

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