Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü evleniyor

Yönetmen Onur Ünlü (46) kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi, oyuncu Hazar Ergüçlü’yle olan ilişkisini şu sözlerle anlatmıştı: ‘Aramızdaki yaş farkını gazetelerden öğrendim. İlişkim en önem verdiğim konulardan biri. İlk kez bir şeyin bitmemesiyle ilgileniyorum. Görünen o ki, Hazar bitmeyecek!’

