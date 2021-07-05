''Yaş sadece bir sayı'' diye boşuna dememişler! Burcu Esmersoy sosyal medyayı yıktı
Paylaşımlarıyla takipçilerinden büyük beğeni alan 44 yaşındaki ünlü sunucu Burcu Esmersoy iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Ünlü sunucu ve model Burcu Esmersoy, Instagram'daki eğlenceli paylaşımlarına devam ediyor.
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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.
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Bikinili pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken sunucu, duş aldığı anları kayıt altına alarak Instagram hesabından yayınladı. Son paylaşımında bikini ile duşa giren Esmersoy, yine kendisine hayran bıraktı.
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44 yaşındaki Burcu Esmersoy, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden.
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