Yasak aşk skandalı giderek büyüdü!
Dubai Şeyhi Muhammed bin Raşit El Maktum'un eşi Prenses Haya'nın İngiliz korumasıyla yasak aşk skandalının ortaya çıkmasının ardından iki çocuğu ile Londra'ya kaçtığı ve burada saklandığı belirtilmişti. Yasak aşk skandalı ile gü
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'un eşi Prenses Haya'nın bu yılın başlarında çocuklarıyla Dubai'den kaçarak İngiltere'ye yerleştiği ortaya çıkmıştı.
İngiltere'ye yaptığı sığınma başvurusu reddedilen Prenses Haya için kardeşi olan Ürdün Kralı Abdullah harekete geçmiş ve 2 Eylül tarihinde, Prenses Haya'yı Londra'daki Ürdün Büyükelçiliği'ne diplomat olarak atama emri vermişti.
Prenses Haya'nın Ürdün'ün İngiltere'deki Büyükelçiliği'nde diplomat olma başvurusu Londra yönetimi tarafından onay aldı. Londra'da artık Ürdünlü bir diplomat olarak yaşamını sürdürecek olan Prenses Haya, Dubai yönetimi ve Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'a savaş açtı.