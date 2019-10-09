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  3. 09 Ekim 2019 00:02

Yasak aşk skandalı giderek büyüdü!

Dubai Şeyhi Muhammed bin Raşit El Maktum'un eşi Prenses Haya'nın İngiliz korumasıyla yasak aşk skandalının ortaya çıkmasının ardından iki çocuğu ile Londra'ya kaçtığı ve burada saklandığı belirtilmişti. Yasak aşk skandalı ile gü

Yasak aşk skandalı giderek büyüdü!

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'un eşi Prenses Haya'nın bu yılın başlarında çocuklarıyla Dubai'den kaçarak İngiltere'ye yerleştiği ortaya çıkmıştı.

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Yasak aşk skandalı giderek büyüdü!

İngiltere'ye yaptığı sığınma başvurusu reddedilen Prenses Haya için kardeşi olan Ürdün Kralı Abdullah harekete geçmiş ve 2 Eylül tarihinde, Prenses Haya'yı Londra'daki Ürdün Büyükelçiliği'ne diplomat olarak atama emri vermişti.

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Yasak aşk skandalı giderek büyüdü!

Prenses Haya'nın Ürdün'ün İngiltere'deki Büyükelçiliği'nde diplomat olma başvurusu Londra yönetimi tarafından onay aldı. Londra'da artık Ürdünlü bir diplomat olarak yaşamını sürdürecek olan Prenses Haya, Dubai yönetimi ve Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'a savaş açtı.

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Yasak aşk skandalı giderek büyüdü!

Bangladeş merkezli yayın kuruluşunun diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre Ürdün Kralı 2. Abdullah, Ürdün Büyükelçiliği'nin Anti-Maktum ve Anti-Dubai faaliyetlerinin merkezi olabileceğine dair endişelerini dile getirdi.

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