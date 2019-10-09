Yasak aşk skandalı giderek büyüdü!

Prenses Haya'nın Ürdün'ün İngiltere'deki Büyükelçiliği'nde diplomat olma başvurusu Londra yönetimi tarafından onay aldı. Londra'da artık Ürdünlü bir diplomat olarak yaşamını sürdürecek olan Prenses Haya, Dubai yönetimi ve Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'a savaş açtı.