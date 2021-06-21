Yasak Elma Berk Oktay'ın boşanma davasında flaş gelişme: Trans bireyle aldatma...
Yasak Elma ve Savaşçı dizilerinin yıldız ismi Berk Oktay ve eski eşi Merve Şarapçıoğlu arasında süren davada bomba iddialar ortaya atıldı.
Yasak Elma ve Savaşçı dizilerinin yıldız ismi Berk Oktay ve eski eşi Merve Şarapçıoğlu arasında süren davada ortaya atılan yeni iddialar şaşkınlık yarattı.
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Oyuncu Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu, 2016 yılında dünya evine girmişti. Oktay, geçtiğimiz yıl Şarapçıoğlu’nun uygunsuz görüntülerini sosyal medyada paylaştığı iddiasıyla boşanmıştı.
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Uygunsuz fotoğraflarının ifşa edilmesi davasında geçtiğimiz haftalarda mahkeme Merve Şarapçıoğlu'nu suçlu bularak ve 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırmıştı.
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Şarapçıoğlu, Berk Oktay'ı mağdur etmek amacıyla ifşa ettiği müstehcen görüntüleri kendisinin yaymadığını söylese de mahkemeyi inandıramamıştı.
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