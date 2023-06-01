Yasak Elma bitti, Eda Ece'yi gören tanıyamadı
Ekranlara kısa bir süre önce veda eden fenomen dizi Yasak Elma'nın Yıldız'ı, güzel oyuncu Eda Ece dizinin final yapmasının ardından imaj değişikliğine gitti.
Uzun yıllardır "Yasak Elma" dizisinde Yıldız rolüne hayat veren Eda Ece final bölümü ardından hemen kuaföre koştu.
1 / 138
Sarı saçlarını kahverengiye boyatan ünlü oyuncu, yeni halini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
2 / 138
Öte yandan yaklaşık 5 yıldır basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşayan Eda Ece, şimdilerde dünyaevine girmeye hazırlanıyor.
3 / 138
Diyetsiz kilo verme sırrını açıklamıştı
Güzel oyuncu Eda Ece diyet yapmadan fazla kilolarından nasıl kurtulduğunu anlattı. İşte İstanbul'da objektiflere yakalanan güzel oyuncunun zayıflama sırrı.
4 / 138