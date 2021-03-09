  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Yasak Elma dizisinde bir sürpiz ayrılık daha

Yasak Elma dizisinde bir sürpiz ayrılık daha

FOX'un bol entrika ve ihtiras dolu dizisi Yasak Elma’ya bir oyuncu daha veda ederken, kadroya yepyeni bir isim dahil oluyor.

Yasak Elma dizisinde bir sürpiz ayrılık daha - Resim: 1

Pazartesi akşamları Fox TV’de ekrana gelen Yasak Elma dizisinde ne entrika ne de birbirinden absürt olaylar bitmek bilmiyor.

1 / 16
Yasak Elma dizisinde bir sürpiz ayrılık daha - Resim: 2

Olaylar sürüyor Bir hafta tuzak üstüne tuzak kuran karakterler izleyenlere akıl oyunları yaptırırken diğer hafta tuhaflıkta zirveye yerleşiyorlar.

2 / 16
Yasak Elma dizisinde bir sürpiz ayrılık daha - Resim: 3

Durum böyle olunca Yasak Elma dizisi ile ilgili haberlere her geçen gün yenisi ekleniyor.

3 / 16
Yasak Elma dizisinde bir sürpiz ayrılık daha - Resim: 4

4. sezonuyla ekranda olan dizinin 85. bölümde Halit Argun ölmüş ve sonrasında diziden 5 karakter birden ayrılmıştı.

4 / 16