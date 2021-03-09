Yasak Elma dizisinde bir sürpiz ayrılık daha
FOX'un bol entrika ve ihtiras dolu dizisi Yasak Elma’ya bir oyuncu daha veda ederken, kadroya yepyeni bir isim dahil oluyor.
Pazartesi akşamları Fox TV’de ekrana gelen Yasak Elma dizisinde ne entrika ne de birbirinden absürt olaylar bitmek bilmiyor.
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Olaylar sürüyor Bir hafta tuzak üstüne tuzak kuran karakterler izleyenlere akıl oyunları yaptırırken diğer hafta tuhaflıkta zirveye yerleşiyorlar.
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Durum böyle olunca Yasak Elma dizisi ile ilgili haberlere her geçen gün yenisi ekleniyor.
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4. sezonuyla ekranda olan dizinin 85. bölümde Halit Argun ölmüş ve sonrasında diziden 5 karakter birden ayrılmıştı.
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