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Yasak Elma dizisinden izleyicilerini üzen haber

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam ve Berk Oktay'ın yer aldığı "Yasak Elma" dizisinin setinden, hayranlarını üzen haber geldi.

Yasak Elma dizisinden izleyicilerini üzen haber - Resim: 1

Eda Ece, Şevval Sam gibi isimlerin başrolde olduğu Yasak Elma dizisinden gelen haberler izleyiciyi üzdü. 

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Yasak Elma dizisinden izleyicilerini üzen haber - Resim: 2

Dizinin yönetmeni Ece Erdek Koçoğlu’nun ikinci kez koronaya yakalanmasının ardından sette yeni bir vaka daha çıktı.

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Yasak Elma dizisinden izleyicilerini üzen haber - Resim: 3

Yasak Elma'nın Çağatay’ı Berk Oktay koronavirüs olunca sete ara verildi. 

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Yasak Elma dizisinden izleyicilerini üzen haber - Resim: 4

Daha önce de dizi setinde üst üste koronavirüs vakaları yaşanmış ve bir süre çekimlere ara verilmişti.

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