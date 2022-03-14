Yasak Elma dizisinden izleyicilerini üzen haber
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam ve Berk Oktay'ın yer aldığı "Yasak Elma" dizisinin setinden, hayranlarını üzen haber geldi.
Eda Ece, Şevval Sam gibi isimlerin başrolde olduğu Yasak Elma dizisinden gelen haberler izleyiciyi üzdü.
1 / 14
Dizinin yönetmeni Ece Erdek Koçoğlu’nun ikinci kez koronaya yakalanmasının ardından sette yeni bir vaka daha çıktı.
2 / 14
Yasak Elma'nın Çağatay’ı Berk Oktay koronavirüs olunca sete ara verildi.
3 / 14
Daha önce de dizi setinde üst üste koronavirüs vakaları yaşanmış ve bir süre çekimlere ara verilmişti.
4 / 14