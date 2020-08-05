Yasak Elma dizisini karıştıran ayrılık!
FOX'un bol entrika ve ihtiras dolu dizisi Yasak Elma yeni sezonu ile kaldığı yerden 75. bölümü ile ekran macerasına devam ediyor.Çekimlerin tam gaz devam ettiği diziden gelen ayrılık haberi ise yeni sezon öncesi kriz çıkardı. Fox ayrılık haberini resmen duyurdu.
FOX TV'nin her bölümü entrika dolu yerli Dallas dizisi olan Yasak Elma yeni sezonu ile başlıyor. Dizi 75. bölümü ile her pazartesi akşamı yine FOX ekranlarında aynı saatinde yayınlanacak. Yeni sezon çekimlerinin devam ettiği diziden gelen veda haberi ise şok etkisi yarattı.
Koronavirüs salgını nedeniyle ekranlara veda etmek zorunda kalan dizilerden biri de Yasak Elma olmuştu. Planlanan sezon finalinin çok öncesinde çekimleri durduran dizinin yeni sezonda senaryosu da değişti.
Dizide Talat Bulut'un canlandırdığı Halit Argun'un tek erkek çocuğu olan Erim Argun'a hayat veren genç oyuncu İlber Kabaoğlu diziye veda etti. Yerine ise Arda Adil Görgen geliyor.