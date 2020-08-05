Yasak Elma dizisini karıştıran ayrılık!

FOX TV'nin her bölümü entrika dolu yerli Dallas dizisi olan Yasak Elma yeni sezonu ile başlıyor. Dizi 75. bölümü ile her pazartesi akşamı yine FOX ekranlarında aynı saatinde yayınlanacak. Yeni sezon çekimlerinin devam ettiği diziden gelen veda haberi ise şok etkisi yarattı.