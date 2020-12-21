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  3. 21 Aralık 2020 13:50

Yasak Elma'nın Halit'i Talat Bulut diziye dönüyor!

FOX TV'nin entrika dolu dizisi Yasak Elma'da şoke eden bir gelişme yaşandı. Dizide Halit karakterini canlandıran ve 85. bölümde diziye veda eden Talat Bulut, yeniden diziye dahil oldu.

Yasak Elma'nın Halit'i Talat Bulut diziye dönüyor!

Her Pazartesi akşamı FOX ekranlarında seyircisi ile buluşan Yasak Elma, şoke etti. 

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Yasak Elma'nın Halit'i Talat Bulut diziye dönüyor!

85. bölümde merdivenden kayarak ölen Halit diziye veda etmiş ve yerine Ali İhsan karakteri ile Erdal Özyağcılar gelmişti. Yasak Elma'dan pasta kesilerek uğurlanan efsane oyuncu Talat Bulut diziye tekrar dahil oluyor. 

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Yasak Elma'nın Halit'i Talat Bulut diziye dönüyor!

Halit ölmedi, yaşıyor Sevilen oyuncu Talat Bulut'a ise hayranlarından yoğun bir 'geri dön' çağrısı var.

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Yasak Elma'nın Halit'i Talat Bulut diziye dönüyor!

Hemen hemen her paylaşımın altına 'sensiz dizinin hiç tadı yok, yeniden dön' yorumları yapan takipçileri heyecanlandıran bir gelişme bu akşam yeni bölümde yaşanacak. 

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