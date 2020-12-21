Yasak Elma'nın Halit'i Talat Bulut diziye dönüyor!
FOX TV'nin entrika dolu dizisi Yasak Elma'da şoke eden bir gelişme yaşandı. Dizide Halit karakterini canlandıran ve 85. bölümde diziye veda eden Talat Bulut, yeniden diziye dahil oldu.
85. bölümde merdivenden kayarak ölen Halit diziye veda etmiş ve yerine Ali İhsan karakteri ile Erdal Özyağcılar gelmişti. Yasak Elma'dan pasta kesilerek uğurlanan efsane oyuncu Talat Bulut diziye tekrar dahil oluyor.
Halit ölmedi, yaşıyor Sevilen oyuncu Talat Bulut'a ise hayranlarından yoğun bir 'geri dön' çağrısı var.