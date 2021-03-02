Yasak Elma'da senaristlerden sürpriz değişiklik
Heyecan ve entrikanın eksik olmadığı Yasak Elma dizisi için ekran başına geçenler büyük şaşkınlık yaşadı. Yasak Elma dizisi senaristlerinin yaptığı revize kararı herkesi şaşkına çevirdi. Yapılan bu değişikliğin arkasındaki detayı sizler için araştırdık. Peki ama Yasak Elma 100. Bölümde neler yaşandı? İsterseniz gelin bütün detaylara birlikte bakalım…
Fox TV’nin iddialı dizileri arasında yer alan Yasak Elma son bölümüyle de izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı.
1 / 41
Yasak Elma 100. Bölümüyle ekranlara gelirken yaşanan bazı değişiklikler izleyicinin gözünden kaçmadı.
2 / 41
Ekranlara gelen her bölümünde entrikanın eksik olmadığı Yasak Elma’nın son bölümündeki bir detay izleyiciyi hem üzdü hem şaşkına çevirdi.
3 / 41
İsterseniz o detaya geçmeden önce Yasak Elma’nın 100. Bölümünde neler yaşandı bir bakalım…
4 / 41