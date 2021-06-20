Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, makyajsız pozlarıyla tam not aldı
Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren güzel oyuncu Eda Ece, makyajsız pozlarını paylaşmaktan çekinmedi. Eda Ece doğal haliyle de hayranlarından tam not aldı.
Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle beğeni toplayan oyuncu Eda Ece, cesur paylaşımlara imza attı. Ünlü oyuncu, peş peşe makyajsız pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Rol aldığı Yasak Elma dizisinin final yapmasının ardından mavi tura çıkan ve teknede verdiği bikinili pozlarıyla çok konuşulan Eda Ece, bu kez bambaşka bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.
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Sıfır makyaj objektif karşısına geçen Eda Ece, en doğal halini yakından çekip Instagram hesabında paylaştı.
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Cesaretini konuşturan oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.
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