Yaşar Alptekin evleniyor ! Canlı yayında anlattı
80'li yılların aranan isimlerinden Yaşar Alptekin Teve2'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.
- Çok utangaç bir insanım. Hayatım boyunca tek başıma yemek yemedim. Yolda yalnız yürümem. Birinin doğum gününne gidiyorsam, aşağıdan ararım 'gel beni al' diye. Kalabalık ortama tek başıma giremem.
- Tayt giydiğim film çok dalga konusu oldu. Gülüyorum. İktidarsanız, muhalefetiniz vardır.
- 48-50 tane filmim var. 10-12 tanesini izlemedim. Kendimi yakışıklı ve yetenekli bulmuyordum.
- Hayatım o kadar yoğundu ki, bu filmleri çekerken mutlu muydum bilmiyorum.
- 2 filmi aynı anda çektim. Takside sandviç yiyordum.
- Gelir arttıkça gider artıyor. Çok para kazandım Allah'a şükür olsun. Çok da harcadık.
- Tayt giymem, dizden yukarı şort giymem. Ben denize girerken de haşema ile girerim. Plaja da gitmiyorum eskisi gibi. Tamam tesettürü giyiyorsunuz ama bi yerde erkeksiniz. Erkeğin tesettürü göz kapaklarıdır. Kapatıyorsun gözünü. Sonra açıyorsun yine karşındalar. O yüzünden gitmiyorum.