Yaşar Alptekin evleniyor ! Canlı yayında anlattı

- Gelir arttıkça gider artıyor. Çok para kazandım Allah'a şükür olsun. Çok da harcadık.



- Tayt giymem, dizden yukarı şort giymem. Ben denize girerken de haşema ile girerim. Plaja da gitmiyorum eskisi gibi. Tamam tesettürü giyiyorsunuz ama bi yerde erkeksiniz. Erkeğin tesettürü göz kapaklarıdır. Kapatıyorsun gözünü. Sonra açıyorsun yine karşındalar. O yüzünden gitmiyorum.