Yaşayan en güzel kadınlar listesinin zirvesinde 2 Türk güzeli

10: Baifern

Baifern (Bai Fern Pimchanok Leuwisedpaiboon), popüler bir Taylandlı aktris ve modeldir.

En çok 2010 yapımı "Crazy Little Thing Called Love" filmindeki Nam karakteriyle tanınmıştır. Baifern, 30 Eylül 1992'de Tayland'da doğmuştur.

"Crazy Little Thing Called Love" filmindeki performansı hem Tayland'da hem de uluslararası alanda büyük ilgi görmüştür.

O zamandan beri çeşitli Tayland filmlerinde ve televizyon dizilerinde yer alarak Tayland'ın önde gelen aktrislerinden biri olarak tanınmıştır.