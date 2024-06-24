Yaşayan en güzel kadınlar listesinin zirvesinde 2 Türk güzeli
İngiliz The Netizens Report dergisinin yaşayan en güzel kadınlar listesine Türkiye'den 2 isim girmeyi başardı. Bu isimlerden biri birinci diğeri ise üçüncü oldu... İşte o liste
10: Baifern
Baifern (Bai Fern Pimchanok Leuwisedpaiboon), popüler bir Taylandlı aktris ve modeldir.
En çok 2010 yapımı "Crazy Little Thing Called Love" filmindeki Nam karakteriyle tanınmıştır. Baifern, 30 Eylül 1992'de Tayland'da doğmuştur.
"Crazy Little Thing Called Love" filmindeki performansı hem Tayland'da hem de uluslararası alanda büyük ilgi görmüştür.
O zamandan beri çeşitli Tayland filmlerinde ve televizyon dizilerinde yer alarak Tayland'ın önde gelen aktrislerinden biri olarak tanınmıştır.
9: Selena Gomez
Selena Gomez, Amerikalı bir şarkıcı, oyuncu ve prodüktördür. 22 Temmuz 1992'de Texas, ABD'de doğmuştur.
Kariyerine Disney Channel dizisi "Wizards of Waverly Place"deki Alex Russo rolüyle başlamıştır ve bu rolle geniş bir hayran kitlesi kazanmıştır.
Oyunculuk kariyerinin yanı sıra müzik kariyeri de bulunmaktadır; Selena Gomez, Selena Gomez & the Scene adlı grupta müzik yapmış ve daha sonra solo kariyerine odaklanmıştır.
Gomez'in müzik kariyeri, pop ve dans müziği tarzında şarkılar üretmeye odaklanmıştır ve birçok hit şarkıya imza atmıştır.
Bazı tanınmış şarkıları arasında "Come & Get It", "Good for You", "Same Old Love" ve "Wolves" bulunmaktadır.
8: Kim Jisoo
Kim Jisoo, Güney Koreli bir şarkıcı ve oyuncudur. 1995 yılında doğan Jisoo, K-pop grubu BLACKPINK'in üyesidir.
BLACKPINK, dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan başarılı bir kız grubu olarak bilinmektedir.