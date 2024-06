Yaşayan en güzel kadınlar listesinin zirvesinde 2 Türk güzeli

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra müzik kariyeri de bulunmaktadır; Selena Gomez, Selena Gomez & the Scene adlı grupta müzik yapmış ve daha sonra solo kariyerine odaklanmıştır.

Gomez'in müzik kariyeri, pop ve dans müziği tarzında şarkılar üretmeye odaklanmıştır ve birçok hit şarkıya imza atmıştır.

Bazı tanınmış şarkıları arasında "Come & Get It", "Good for You", "Same Old Love" ve "Wolves" bulunmaktadır.