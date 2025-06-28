Yasemin Allen'den ayrılık sonrası cesur pozlar
Eski FBI ajanı Erdal Kaya ile ilişkisini noktalayan ünlü oyuncu Yasemin Allen, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettirdi.
Son olarak ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da rol alan ünlü oyuncu Yasemin Allen, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla gündem oldu.
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''Amerikalı Aynasız'' lakabıyla tanınan eski FBI ajanı Erdal Kaya ile aşk yaşayan Yasemin Allen, bir dargın bir barışık devam eden ilişkisini noktalamıştı.
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YASEMİN ALLEN'DEN CESUR POZLAR
Ayrılık sonrası Yasemin Kay Allen'den iddialı pozlar geldi. Leopar desenli bir üst giyen ünlü isim cesur pozlarını peş peşe yayınladı.
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Yasemin Kay Allen'in pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.
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