Yasemin Allen'in annesi Türk Sineması'nın yıldızı çıktı!

En son Menajerimi Ara dizisinde rol alan Allen, şimdilerde kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Tolga Güleç ile gündemde. Allen, 3 yıllık sevgilisi Jonny Grant ile ilişkisini 2020'de bitirmişti. Allen ve Güleç ikilisi ilk aşk pozları ile gündemde yerini almışken Allen'in ailesi de merak konusu oldu.