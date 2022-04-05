Yasemin Allen'in annesi Türk Sineması'nın yıldızı çıktı!
Su ve Ateş, Şeref Meselesi yapımlarında oynayan oyuncu Tolga Güleç ile sevgili olan Yasemin Allen'in annesi, Türk Sineması'nın yıldız oyuncusu çıktı.
Kendisini daha çok Su ve Ateş, Şeref Meselesi gibi yapımlardan tanıdığımız 32 yaşındaki İngiliz-Türk oyuncu Yasemin Allen'in annesi Türk Sineması'nın yıldız oyuncusu çıktı.
En son Menajerimi Ara dizisinde rol alan Allen, şimdilerde kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Tolga Güleç ile gündemde. Allen, 3 yıllık sevgilisi Jonny Grant ile ilişkisini 2020'de bitirmişti. Allen ve Güleç ikilisi ilk aşk pozları ile gündemde yerini almışken Allen'in ailesi de merak konusu oldu.
Tam adı ile Yasemin Kay Allen'in babası İngiliz Dudley Allen'dir. Londra'da doğan Allen, Kaan adında bir erkek kardeşi vardır. Üç aylıkken ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Allen, 11 yaşında annesiyle birlikte Avustralya'ya yerleşti. On sekiz yaşında Türkiye'ye dönüp Müjdat Gezen Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.
Şimdilerde Türkiye'nin en güzel ve başarılı oyuncularından biri olan Yasemin Allen'in annesi Türk sinemasının efsane oyuncularından Suna Yıldızoğlu çıktı. Yıldızoğlu'nu hepimiz Kemal Sunal filmlerinden tanıyoruz. 67 yaşındaki Suna Yıldızoğlu, Gol Kralı, Tarzan Rıfkı gibi Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde rol aldı. Günümüzde ise en son Söz ve Çukur dizilerinde oynadı.