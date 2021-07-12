Yasemin Allen'in tatil keyfi! Yerinde duramadı
Oyuncu Yasemin Allen, Bodrum'da görüntülendi. Arkadaşlarıyla deniz ve güneşin tadını çıkaran güzel oyuncu, bol bol dans etti.
Bodrum'da tatil yapan oyuncu Yasemin Allen, önceki gün Türkbükü'nde bir plajda sere serpe yatıp güneşlenirken görüntülendi. Oyuncu, akşam saatlerinde Yalıkavak'ta bulunan ünlü bir beach'e geçti.
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İSKELEDE DANS ETTİ
Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre, mekan içerisinde dans edip eğlenen güzel oyuncu, denize girmek için mekanın iskelesine çıkınca, dansa devam edip arkadaşıyla sohbet etti.
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32 yaşındaki Allen'ın iskeledeki dans figürleri ve arkadaşıyla el ele tutuşup denize atladığı anları objektiflere böyle yansıdı.
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BİKİNİLİ POZLARI OLAY OLDU
Öte yandan Allen'ın geçtiğimiz aylarda Instagram hesabından yayınladığı bikinili pozları kimileri fazla cesur bulunmuş, kimileri tarafından çok beğenilmişti.
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